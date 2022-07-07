Онс Жабер высказалась о предстоящем матче с Татьяной Марией в полуфинале Уимблдона

Вторая ракетка мира, тунисская теннисистка Онс Жабер рассказала об ожиданиях от полуфинального матча Уимблдона, в котором её соперницей станет представительница Германии Татьяна Мария, занимающая 103-е место в рейтинге WTA. Матч Жабер — Мария состоится сегодня, 7 июля, и начнётся не ранее 15:30 мск.

«Это будет отличный матч! Она очень хорошо играет на траве, у неё такой потрясающий резаный удар, что она будет бороться до конца.

Это будет непростой матч, и я сделаю всё, что в моих силах. Может быть, мы не будем друзьями в течение двух часов или около того. Но потом мы, конечно, снова станем друзьями», — приводит слова Жабер BBC.

Напомним, в четвертьфинале Уимблдона Жабер обыграла чешку Мари Боузкову, а Мария — свою соотечественницу Юле Нимайер.

Даниил Медведев чеканит теннисный мяч: