Рафаэль Надаль рассказал, что происходило в медицинском перерыве в 1/4 Уимблдона с Фритцем

22-кратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира, испанский теннисист Рафаэль Надаль рассказал, какие манипуляции делали ему во время медицинского тайм-аута в четвертьфинале Уимблдона с американцем Тейлором Фритцем. Вчера, 6 июля, Надаль победил Фритца со счётом 3:6, 7:5, 3:6, 7:5, 7:6 (10:4) и вышел в полуфинал, где сыграет с австралийцем Ником Кирьосом.

«Честно говоря, мало что можно сделать [во время медицинского перерыва]. Пришёл доктор, дал мне противовоспалительное и обезболивающее. Физиотерапевт просто попытался немного расслабить мои мышцы, но это сложно. Ничего нельзя исправить, когда у тебя есть такое. Вот и всё.

Я просто хотел дать себе шанс. Нелегко покидать турнир, нелегко покидать Уимблдон, даже когда чувствуешь сильную боль», — приводит слова Надаля пресс-служба ATP.

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