Расписание полуфиналов Уимблдона-2022 на 7 июля

Сегодня, 7 июля, на Уимблдонском турнире состоятся полуфинальные матчи в женском одиночном разряде. Предлагаем вашему вниманию расписание встреч.

Женский одиночный разряд. 1/2 финала (время — мск, не ранее)

15:30 — Онс Жабер (Тунис, 3) — Татьяна Мария (Германия)

17:00 — Елена Рыбакина (Казахстан, 17) — Симона Халеп (Румыния, 16)

Напомним, в мужском одиночном разряде действующим победителем Уимблдона является 20-кратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира серб Новак Джокович, а в женском — трёхкратная победительница мэйджоров австралийка Эшли Барти, которая уже завершила карьеру.

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