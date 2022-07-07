Симона Халеп назвала ключ к победе в грядущем полуфинале с Еленой Рыбакиной на Уимблдоне
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Двукратная победительница турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира, румынка Симона Халеп рассказала об ожиданиях от полуфинала Уимблдона, в котором её соперницей станет 23-я ракетка мира Елена Рыбакина, представляющая Казахстан. Матч Халеп — Рыбакина состоится сегодня, 7 июля.
«Ключ к победе? Отражать её первую подачу, пытаться отбить удар в корт. Я знаю, она классно подаёт. Я уже несколько раз играла с ней. Понимаю, она уверена в своих силах в преддверии полуфинала Уимблдона.
Но это новый матч, новый вызов. Я готова к нему и сделаю всё, чтобы воспользоваться своими шансами», — приводит слова Симоны Халеп Tennis.com.
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