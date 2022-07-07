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Патрик Муратоглу прокомментировал выход Симоны Халеп в полуфинал Уимблдона

Патрик Муратоглу прокомментировал выход Симоны Халеп в полуфинал Уимблдона
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Известный теннисный тренер Патрик Муратоглу, под чьим руководством занимается двукратная победительница турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира, румынка Симона Халеп, прокомментировал результаты подопечной на Уимблдоне 2022 года. Сегодня, 7 июля, Халеп сыграет в полуфинале турнира, где её соперницей будет Елена Рыбакина (Казахстан).

«Это хороший результат. Мы рады, потому что «Ролан Гаррос» сложился непросто. Кроме того, мы хотели скорректировать её план на игру, и она выиграла много матчей, что придаёт ей уверенности.

Мы хотим поработать над тем, чтобы лучше контролировать розыгрыши, чаще диктовать условия и проявлять больше творчества в игре. Думаю, ей это нравится. Это эффективный теннис. Мы много работали над подачей и приёмом. Первый удар в розыгрыше очень важен», — приводит слова Муратоглу Eurosport.

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