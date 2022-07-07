Патрик Муратоглу прокомментировал выход Симоны Халеп в полуфинал Уимблдона

Известный теннисный тренер Патрик Муратоглу, под чьим руководством занимается двукратная победительница турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира, румынка Симона Халеп, прокомментировал результаты подопечной на Уимблдоне 2022 года. Сегодня, 7 июля, Халеп сыграет в полуфинале турнира, где её соперницей будет Елена Рыбакина (Казахстан).

«Это хороший результат. Мы рады, потому что «Ролан Гаррос» сложился непросто. Кроме того, мы хотели скорректировать её план на игру, и она выиграла много матчей, что придаёт ей уверенности.

Мы хотим поработать над тем, чтобы лучше контролировать розыгрыши, чаще диктовать условия и проявлять больше творчества в игре. Думаю, ей это нравится. Это эффективный теннис. Мы много работали над подачей и приёмом. Первый удар в розыгрыше очень важен», — приводит слова Муратоглу Eurosport.

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