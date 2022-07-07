Полуфиналистка Уимблдона Елена Рыбакина высказалась о ситуации между Россией и Украиной

23-я ракетка мира Елена Рыбакина, которая вчера, 6 июля, вышла в полуфинал Уимблдонского турнира, высказалась о ситуации на Украине. В настоящее время Россия проводит специальную военную операцию в этой стране.

«Я просто хочу, чтобы спецоперация (формулировка изменена в соответствии с официальной позицией РФ) закончилась как можно скорее и чтобы настал мир», — приводит слова Рыбакиной Mirror.

Ранее Рыбакина выступала за Россию, с 2018 года она представляет Казахстан.

Сегодня, 7 июля, Елена Рыбакина сыграет в полуфинале Уимблдона с Симоной Халеп. В четвертьфинале Уимблдона Рыбакина одержала победу в противостоянии с Айлой Томлянович (Австралия) со счётом 4:6, 6:2, 6:3 и стала первым представителем Казахстана, вышедшим в полуфинал турнира «Большого шлема».

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