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Тейлор Фритц прокомментировал предположения о симуляции Рафаэля Надаля на Уимблдоне

Тейлор Фритц прокомментировал предположения о симуляции Рафаэля Надаля на Уимблдоне
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Американский теннисист Тейлор Фритц, который вчера, 6 июля, проиграл 22-кратному чемпиону турниров «Большого шлема» Рафаэлю Надалю в четвертьфинале Уимблдона, прокомментировал предположения о том, будто бы испанец симулировал проблемы со здоровьем по ходу игры.

Напомним, Надаль брал медицинский перерыв. Впоследствии итальянский теннисист Фабио Фоньини заподозрил его в том, что он симулировал проблемы со здоровьем.

«Как только он почувствовал повреждение, он понял, что это по-настоящему повлияет на него только при подаче и что он всё же может играть на задней линии. Так что нет, я не думаю, что он выдумал травму или что-то в этом роде. Скорость его подачи упала. Он бы не сделал этого без причины. В третьем, четвёртом и пятом сетах у него были невероятные приёмы в защите», — приводит слова Фритца L'Equipe.

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