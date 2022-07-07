Теннисист, заподозривший Рафаэля Надаля в симуляции на Уимблдоне, сделал заявление

Победитель Открытого чемпионата Австралии 2015 года в парном разряде, итальянский теннисист Фабио Фоньини, который ранее высказал мнение, что у 22-кратного чемпиона ТБШ Рафаэля Надаля на самом деле не было проблем со здоровьем по ходу четвертьфинала Уимблдона с американцем Тейлором Фритцем, выступил с небольшим заявлением. По словам Фоньини, его неправильно поняли.

«Уважаемые журналисты. Хотел бы сообщить, что я никогда не недооценивал такого чемпиона, как Рафа. Я никогда не позволил бы себе такого. Время прекратить манипуляции. Я желаю Рафе и всей его команде всего наилучшего», — написал Фабио в своих социальных сетях.

Напомним, Надаль брал медицинский перерыв по ходу матча. Впоследствии Фоньини заподозрил его в том, что он симулировал проблемы со здоровьем.

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