Стал известен характер травмы Рафаэля Надаля на Уимблдоне

Стало известно, с какой травмой 22-кратный чемпион турниров «Большого шлема» Рафаэль Надаль выступает на Уимблдоне. Сегодня, 7 июля, он прошёл медобследование, которое выявило 7-миллиметровый разрыв одной из мышц живота. Об этом сообщает испанское издание Marca.

Напомним, вчера, 6 июля, Надаль в пяти сетах обыграл американского теннисиста Тейлора Фритца в четвертьфинале Уимблдона. По ходу матча он брал медицинский перерыв. Завтра, 8 июля, Рафаэля ожидает полуфинал, в котором его соперником станет 40-я ракетка мира, австралиец Ник Кирьос. Ранее Надаль утверждал, что ещё не знает, будет ли он в состоянии выйти на полуфинальную встречу.

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