Рафаэль Надаль пришёл на тренировку после медобследования, которое выявило травму. Фото

22-кратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира, испанский теннисист Рафаэль Надаль пришёл на тренировку в преддверии полуфинала Уимблдона, который состоится завтра, 8 июля. Об этом сообщает журналист Стюарт Фрэйзер в своём «твиттере». Ранее стало известно, что медобследование, которое состоялось сегодня, 7 июля, выявило у Надаля 7-миллиметровый разрыв мышцы живота.

Сообщается, что пока Рафаэль тренирует только форхенд и бэкхенд.

Фото: из «твиттера» стюарта фрэйзера

Напомним, вчера, 6 июля, Рафаэль Надаль в пяти сетах обыграл американского теннисиста Тейлора Фритца в четвертьфинале Уимблдона. По ходу матча он брал медицинский перерыв. Его соперником в полуфинале станет австралиец Ник Кирьос.

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