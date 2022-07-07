Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Рафаэль Надаль пришёл на тренировку после медобследования, которое выявило травму. Фото

Рафаэль Надаль пришёл на тренировку после медобследования, которое выявило травму. Фото
Комментарии

22-кратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира, испанский теннисист Рафаэль Надаль пришёл на тренировку в преддверии полуфинала Уимблдона, который состоится завтра, 8 июля. Об этом сообщает журналист Стюарт Фрэйзер в своём «твиттере». Ранее стало известно, что медобследование, которое состоялось сегодня, 7 июля, выявило у Надаля 7-миллиметровый разрыв мышцы живота.

Сообщается, что пока Рафаэль тренирует только форхенд и бэкхенд.

Фото: из «твиттера» стюарта фрэйзера

Напомним, вчера, 6 июля, Рафаэль Надаль в пяти сетах обыграл американского теннисиста Тейлора Фритца в четвертьфинале Уимблдона. По ходу матча он брал медицинский перерыв. Его соперником в полуфинале станет австралиец Ник Кирьос.

Регулярно друг друга унижают. Вражда Надаля и Кирьоса вышла на новый уровень на Уимблдоне Регулярно друг друга унижают. Вражда Надаля и Кирьоса вышла на новый уровень на Уимблдоне

Также посмотрите видео о том, что едят теннисисты в перерывах матчей:

Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022