Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Виландер оценил игру Кэмерона Норри перед дебютным полуфиналом Уимблдона

Виландер оценил игру Кэмерона Норри перед дебютным полуфиналом Уимблдона
Комментарии

Семикратный победитель турниров «Большого шлема», бывший шведский теннисист, а ныне эксперт Матс Виландер похвалил британского теннисиста Кэмерона Норри после победы в четвертьфинале Уимблдона. Во вторник, 5 июля, Норри одержал верх в противостоянии с Давидом Гоффеном со счётом 3:6, 7:5, 2:6, 6:3, 7:5 и впервые вышел в полуфинал Уимблдона.

«Да, это большое событие, он вышел в свой первый полуфинал, но впереди ещё много матчей. Он находится рядом с лучшими. Норри хорошо играет и в этом сезоне доказывает, что его результаты в 2021 году не были случайностью. Он доказал, что с правильным настроем можно бороться за каждое очко и дойти до полуфинала Уимблдона», — приводит слова Виландера Tennis Head.

В полуфинале британец встретится с 20-кратным чемпионом турниров «Большого шлема» сербом Новаком Джоковичем.

Новость по теме
Кэмерон Норри высказался о предстоящем полуфинале с Новаком Джоковичем на Уимблдоне
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022