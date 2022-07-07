Виландер оценил игру Кэмерона Норри перед дебютным полуфиналом Уимблдона

Семикратный победитель турниров «Большого шлема», бывший шведский теннисист, а ныне эксперт Матс Виландер похвалил британского теннисиста Кэмерона Норри после победы в четвертьфинале Уимблдона. Во вторник, 5 июля, Норри одержал верх в противостоянии с Давидом Гоффеном со счётом 3:6, 7:5, 2:6, 6:3, 7:5 и впервые вышел в полуфинал Уимблдона.
«Да, это большое событие, он вышел в свой первый полуфинал, но впереди ещё много матчей. Он находится рядом с лучшими. Норри хорошо играет и в этом сезоне доказывает, что его результаты в 2021 году не были случайностью. Он доказал, что с правильным настроем можно бороться за каждое очко и дойти до полуфинала Уимблдона», — приводит слова Виландера Tennis Head.
В полуфинале британец встретится с 20-кратным чемпионом турниров «Большого шлема» сербом Новаком Джоковичем.
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