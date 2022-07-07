Жабер вышла в финал Уимблдона, обыграв Марию
Поделиться
Теннисистка из Туниса Онс Жабер вышла в финал Уимблдона. В полуфинальном матче третья сеяная Жабер нанесла поражение представительнице Германии Татьяне Марии со счётом 6:2, 3:6, 6:1. Встреча продолжалась 1 час 43 минуты.
Жабер четыре раза подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала четыре из 11 брейк-пойнтов. Мария не подала ни одного эйса, пять раз ошиблась на подаче и взяла одну подачу соперницы.
Жабер впервые вышла в финал турнира «Большого шлема». Ранее лучшим её достижением был выход в четвертьфинал, куда она добралась дважды — на Australian Open — 2020 и Уимблдоне-2021.
За титул Жабер сыграет с победительницей второго полуфинального матча, в котором встретятся румынка Симона Халеп и Елена Рыбакина из Казахстана.
Комментарии
- 7 июля 2022
-
17:39
-
17:24
-
16:21
-
16:07
-
15:37
-
15:29
-
15:08
-
14:48
-
14:03
-
13:00
-
12:40
-
11:37
-
10:51
-
10:17
-
10:04
-
08:48
-
08:30
-
08:25
-
08:19
-
08:01
-
07:56
-
07:42
-
04:54
-
04:46
-
04:30
-
03:19
-
02:55
-
02:18
-
01:04
-
00:43
-
00:18
-
00:16
- 6 июля 2022
-
23:51
-
23:45
-
23:14
Партнерский контент