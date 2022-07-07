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Жабер вышла в финал Уимблдона, обыграв Марию

Жабер вышла в финал Уимблдона, обыграв Марию
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Теннисистка из Туниса Онс Жабер вышла в финал Уимблдона. В полуфинальном матче третья сеяная Жабер нанесла поражение представительнице Германии Татьяне Марии со счётом 6:2, 3:6, 6:1. Встреча продолжалась 1 час 43 минуты.

Жабер четыре раза подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала четыре из 11 брейк-пойнтов. Мария не подала ни одного эйса, пять раз ошиблась на подаче и взяла одну подачу соперницы.

Жабер впервые вышла в финал турнира «Большого шлема». Ранее лучшим её достижением был выход в четвертьфинал, куда она добралась дважды — на Australian Open — 2020 и Уимблдоне-2021.

За титул Жабер сыграет с победительницей второго полуфинального матча, в котором встретятся румынка Симона Халеп и Елена Рыбакина из Казахстана.

Уимблдон (ж). 1/2 финала
07 июля 2022, четверг. 15:35 МСК
Онс Жабер
2
Тунис
Онс Жабер
О. Жабер
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 		3 6
2 		6 1
         
Татьяна Мария
103
Германия
Татьяна Мария
Т. Мария
Комментарии
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