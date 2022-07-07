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Стали известны подробности тренировки травмированного Надаля перед полуфиналом Уимблдона

Стали известны подробности тренировки травмированного Надаля перед полуфиналом Уимблдона
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Стали известны некоторые подробности тренировки испанского теннисиста Рафаэля Надаля в преддверии полуфинала Уимблдона, который состоится завтра, 8 июля.

Накануне в четвертьфинале Надаль в пяти сетах обыграл американского теннисиста Тейлора Фритца в четвертьфинале Уимблдона. По ходу матча он брал медицинский перерыв и подумывал сняться из-за болей мышц живота. Сегодня, 7 июля, Надаль прошёл медобследование, которое выявило у 22-кратного чемпиона турниров «Большого шлема» семимиллиметровый разрыв мышцы живота.

Тренировка Надаля продлилась 44 минуты, 11 из которых пришлись на перерыв. Спарринг-партнёром Надаля был соотечественник Марк Лопес. Рафаэль тренировал только форхенд и бэкхенд.

«Ни разу не подал в полную силу и по окончании не остался на традиционное обсуждение со своей командой. Ему будет тяжело, если он сыграет завтра, но его нельзя сбрасывать со счетов», — написал журналист Стюарт Фрэйзер в своём «твиттере».

Соперником Надаля в полуфинале станет австралиец Ник Кирьос.

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