Тейлор Фритц: не злюсь, что большинство зрителей поддерживали Надаля

Американский теннисист Тейлор Фритц, уступивший 22-кратному чемпиону турниров «Большого шлема» Рафаэлю Надалю в четвертьфинале Уимблдона, ответил на вопрос о поддержке зрителей во время матча.

«Было бы неплохо получить поддержку толпы. Я не могу злиться на то, что большинство зрителей отдают предпочтение Рафе. Ведь это же сам Надаль. Как можно осуждать кого-то за такой выбор?» — приводит слова Фритца известный теннисный обозреватель Рави Убха в своих социальных сетях.

Напомним, в четвертьфинальном матче Рафаэль Надаль нанёс поражение 11-й ракетке турнира Тейлору Фритцу со счётом 3:6, 7:5, 3:6, 7:5, 7:6 (10:4). По ходу матча он брал медицинский перерыв. За выход в финал Уимблдона испанец сыграет с австралийцем Ником Кирьосом.