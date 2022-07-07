Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Тейлор Фритц: не злюсь, что большинство зрителей поддерживали Надаля

Тейлор Фритц: не злюсь, что большинство зрителей поддерживали Надаля
Комментарии

Американский теннисист Тейлор Фритц, уступивший 22-кратному чемпиону турниров «Большого шлема» Рафаэлю Надалю в четвертьфинале Уимблдона, ответил на вопрос о поддержке зрителей во время матча.

«Было бы неплохо получить поддержку толпы. Я не могу злиться на то, что большинство зрителей отдают предпочтение Рафе. Ведь это же сам Надаль. Как можно осуждать кого-то за такой выбор?» — приводит слова Фритца известный теннисный обозреватель Рави Убха в своих социальных сетях.

Напомним, в четвертьфинальном матче Рафаэль Надаль нанёс поражение 11-й ракетке турнира Тейлору Фритцу со счётом 3:6, 7:5, 3:6, 7:5, 7:6 (10:4). По ходу матча он брал медицинский перерыв. За выход в финал Уимблдона испанец сыграет с австралийцем Ником Кирьосом.

Новость по теме
Тейлор Фритц прокомментировал предположения о симуляции Рафаэля Надаля на Уимблдоне
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022