Тарпищев отреагировал на выход уроженки Москвы Рыбакиной в финал Уимблдона
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Глава Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев отреагировал на выход в финал Уимблдона уроженки Москвы Елены Рыбакиной, представляющей Казахстан.
В полуфинале Рыбакина нанесла поражение Симоне Халеп из Румынии со счётом 6:3, 6:3. Елена впервые вышла в финал турнира «Большого шлема». Ранее её высшим достижением был четвертьфинал «Ролан Гаррос» — 2021.
«Трава идеально подходит для Рыбакиной. Классно подаёт, играет плоско, чёткие удары. Лена может выигрывать Уимблдон. Всё заслуженно. Здорово, что всё так сложилось, будем за неё болеть. У неё есть всё, чтобы победить Жабер», — сказал Тарпищев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
За титул турнира «Большого шлема» Рыбакина сыграет с представительницей Туниса Онс Жабер.
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