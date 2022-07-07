Тарпищев отреагировал на выход уроженки Москвы Рыбакиной в финал Уимблдона

Глава Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев отреагировал на выход в финал Уимблдона уроженки Москвы Елены Рыбакиной, представляющей Казахстан.

В полуфинале Рыбакина нанесла поражение Симоне Халеп из Румынии со счётом 6:3, 6:3. Елена впервые вышла в финал турнира «Большого шлема». Ранее её высшим достижением был четвертьфинал «Ролан Гаррос» — 2021.

«Трава идеально подходит для Рыбакиной. Классно подаёт, играет плоско, чёткие удары. Лена может выигрывать Уимблдон. Всё заслуженно. Здорово, что всё так сложилось, будем за неё болеть. У неё есть всё, чтобы победить Жабер», — сказал Тарпищев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

За титул турнира «Большого шлема» Рыбакина сыграет с представительницей Туниса Онс Жабер.