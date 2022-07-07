Представительница Казахстана Елена Рыбакина прокомментировала выход в финал Уимблдона. В полуфинальном матче она обыграла румынскую теннисистку Симону Халеп со счётом 6:3, 6:3.
«Это был отличный матч. Симона — великая чемпионка, мы провели много тяжёлых встреч. Сегодня я была максимально сконцентрирована. Довольна своим выступлением. Мне кажется, я сыграла качественно. Пришлось понервничать, но думаю, что предыдущие матчи мне помогли.
Волновалась, когда все зрители болели за меня, но я очень рада этой победе. Сегодня я была морально готова и сделала всё, что могла. Это будет отличный матч с Жабер. У неё непростые дропшоты, но я собираюсь просто насладиться моментом на корте», — цитирует Рыбакину Daily Express.
Финал женской части Уимблдона пройдет в субботу, 9 июля. Рыбакина сыграет со второй ракеткой мира Онс Жабер.
- 7 июля 2022
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