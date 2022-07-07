Елена Рыбакина стала третьей москвичкой в истории, вышедшей в финал Уимблдона

23-летняя теннисистка Елена Рыбакина, выступающая за Казахстан, стала третьей уроженкой Москвы, вышедшей в финал Уимблдона. Ранее это были Ольга Морозова (1974) и Вера Звонарёва (2010). Морозова в решающем матче уступила американке Крис Эверт со счётом 0:6, 4:6. Звонарёва проиграла Серене Уильямс – 3:6, 2:6.

В полуфинале Рыбакина нанесла поражение Симоне Халеп из Румынии со счётом 6:3, 6:3. За титул турнира «Большого шлема» Елена сыграет с ещё одной дебютанткой этой стадии мэйджоров – второй ракеткой мира Онс Жабер из Туниса. Рыбакина занимает 23-ю строчку в рейтинге WTA.

Напомним, очки на Уимблдоне-2022 не начисляются из-за того, что организаторы турнира отстранили от участия российских и белорусских теннисистов.