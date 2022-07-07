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Уимблдон-2022 в женском одиночном разряде выиграет новая чемпионка «Большого шлема»

Уимблдон-2022 в женском одиночном разряде выиграет новая чемпионка «Большого шлема»
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После поражения румынки Симоны Халеп в полуфинале Уимблдонского теннисного турнира от представительницы Казахстана Елены Рыбакиной со счётом 3:6, 3:6 стало понятно, что по окончании травяного мэйджора в мире станет на одну чемпионку турнира «Большого шлема» больше.

Дело в том, что все полуфиналистки 2022 года, кроме Халеп, ранее не поднимались так высоко по сетке мэйджоров. Обе финалистки, Рыбакина и Онс Жабер из Туниса, никогда не играли за титул «Большого шлема».

Ранее лучшим достижением Жабер на турнирах «Большого шлема» был выход в четвертьфинал, куда она добиралась дважды — на Australian Open — 2020 и Уимблдоне-2021. Рыбакина играла в четвертьфинале «Ролан Гаррос» — 2021. На Уимблдоне она ранее не проходила дальше 1/8 финала.

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