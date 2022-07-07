Уимблдон-2022 в женском одиночном разряде выиграет новая чемпионка «Большого шлема»
Поделиться
После поражения румынки Симоны Халеп в полуфинале Уимблдонского теннисного турнира от представительницы Казахстана Елены Рыбакиной со счётом 3:6, 3:6 стало понятно, что по окончании травяного мэйджора в мире станет на одну чемпионку турнира «Большого шлема» больше.
Дело в том, что все полуфиналистки 2022 года, кроме Халеп, ранее не поднимались так высоко по сетке мэйджоров. Обе финалистки, Рыбакина и Онс Жабер из Туниса, никогда не играли за титул «Большого шлема».
Ранее лучшим достижением Жабер на турнирах «Большого шлема» был выход в четвертьфинал, куда она добиралась дважды — на Australian Open — 2020 и Уимблдоне-2021. Рыбакина играла в четвертьфинале «Ролан Гаррос» — 2021. На Уимблдоне она ранее не проходила дальше 1/8 финала.
Комментарии
- 7 июля 2022
-
20:55
-
20:39
-
20:13
-
20:00
-
19:52
-
19:26
-
19:15
-
19:09
-
17:58
-
17:39
-
17:24
-
16:21
-
16:07
-
15:37
-
15:29
-
15:08
-
14:48
-
14:03
-
13:00
-
12:40
-
11:37
-
10:51
-
10:17
-
10:04
-
08:48
-
08:30
-
08:25
-
08:19
-
08:01
-
07:56
-
07:42
-
04:54
-
04:46
-
04:30
-
03:19
Партнерский контент