Рыбакина стала 9-й финалисткой ТБШ в одиночном разряде, родившейся в Москве

23-летняя теннисистка Елена Рыбакина, выступающая за Казахстан, стала девятой уроженкой Москвы (без учёта пола), которая сыграет в финале одиночного разряда на турнире «Большого шлема».

Ранее это были Ольга Морозова, Марат Сафин, Елена Дементьева, Анастасия Мыскина, Динара Сафина, Вера Звонарёва, Даниил Медведев и Софья Кенин, выступающая за США.

Из вошедших в список женщин в финале Уимблдона играли Морозова и Звонарёва, но обе уступили своим соперницам.

В полуфинале Уимблдона-2022 Рыбакина нанесла поражение Симоне Халеп из Румынии со счётом 6:3, 6:3. За титул турнира «Большого шлема» Елена сыграет с ещё одной дебютанткой этой стадии мэйджоров – второй ракеткой мира Онс Жабер из Туниса. Рыбакина занимает 23-ю строчку в рейтинге WTA.