Рыбакина стала 9-й финалисткой ТБШ в одиночном разряде, родившейся в Москве
Поделиться
23-летняя теннисистка Елена Рыбакина, выступающая за Казахстан, стала девятой уроженкой Москвы (без учёта пола), которая сыграет в финале одиночного разряда на турнире «Большого шлема».
Ранее это были Ольга Морозова, Марат Сафин, Елена Дементьева, Анастасия Мыскина, Динара Сафина, Вера Звонарёва, Даниил Медведев и Софья Кенин, выступающая за США.
Из вошедших в список женщин в финале Уимблдона играли Морозова и Звонарёва, но обе уступили своим соперницам.
В полуфинале Уимблдона-2022 Рыбакина нанесла поражение Симоне Халеп из Румынии со счётом 6:3, 6:3. За титул турнира «Большого шлема» Елена сыграет с ещё одной дебютанткой этой стадии мэйджоров – второй ракеткой мира Онс Жабер из Туниса. Рыбакина занимает 23-ю строчку в рейтинге WTA.
Комментарии
- 7 июля 2022
-
21:12
-
20:55
-
20:39
-
20:13
-
20:00
-
19:52
-
19:26
-
19:15
-
19:09
-
17:58
-
17:39
-
17:24
-
16:21
-
16:07
-
15:37
-
15:29
-
15:08
-
14:48
-
14:03
-
13:00
-
12:40
-
11:37
-
10:51
-
10:17
-
10:04
-
08:48
-
08:30
-
08:25
-
08:19
-
08:01
-
07:56
-
07:42
-
04:54
-
04:46
-
04:30
Партнерский контент