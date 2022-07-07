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Надаль снялся с полуфинала Уимблдона. Ник Кирьос — впервые в финале «Большого шлема»

Надаль снялся с полуфинала Уимблдона. Ник Кирьос — впервые в финале «Большого шлема»
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Испанский теннисист Рафаэль Надаль отказался продолжить выступление на Уимблдоне-2022. Об этом 22-кратный победитель турниров «Большого шлема» сообщил на специально созванной пресс-конференции.

Накануне Надаль не без труда одолел Тейлора Фритца в четвертьфинале.

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