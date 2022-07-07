Испанский теннисист Рафаэль Надаль не сможет собрать «Сезонный шлем» в 2022 году. Об этом стало известно после того, как 22-кратный победитель турниров «Большого шлема» снялся с полуфинала Уимблдона.

Ранее в сезоне-2022 Надаль выиграл Открытый чемпионат Австралии и «Ролан Гаррос», а также пять матчей на Уимблдоне. Чтобы завоевать титул на турнире «Большого шлема», нужно одержать семь побед в основной сетке. Надаль успешно прошёл больше половины пути, но досрочно лишил себя возможности собрать «Сезонный шлем».

Дело в том, что уже в четвертьфинале с Тейлором Фритцем испанец испытывал серьёзные проблемы с мышцами живота и подумывал сняться в ходе матча. В итоге Надаль выиграл четвертьфинал на тай-брейке пятого сета. Прошедшее сегодня, 7 июля, медобследование выявило у Надаля 7-миллиметровый разрыв одной из мышц живота. Рафаэль вышел на тренировку, но в итоге решил не рисковать здоровьем.