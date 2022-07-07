Чесноков — о Рыбакиной: поздравляю Royal Family. Им придётся награждать уроженку России

Полуфиналист «Ролан Гаррос» 1989 года и победитель двух турниров серии «Мастерс» Андрей Чесноков прокомментировал победу в полуфинале Уимблдона представительницы Казахстана Елены Рыбакиной и рассказал про её сильные стороны.

«Я работал с Рыбакиной. Мы хорошо поработали, было здорово. Сейчас она в финале Уимблдона, значит, может его выиграть. Лена играет плотно и агрессивно, у неё хорошая скорость. Халеп с ней не справилась. Лена живёт в Москве, выросла здесь, стала игроком тут. Поздравляем Royal Family, им придётся награждать уроженку России», — сказал Чесноков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

В полуфинале Уимблдона-2022 Рыбакина нанесла поражение Симоне Халеп из Румынии со счётом 6:3, 6:3. За титул турнира «Большого шлема» Елена сыграет с Онс Жабер из Туниса.