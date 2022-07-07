Кто выиграет Уимблдон-2022 в мужском одиночном разряде?
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После снятия испанского теннисиста Рафаэля Надаля с полуфинала Уимблдона осталось только три претендента на титул «Большого шлема». Совершенно точно в финале сыграет австралиец Ник Кирьос, для которого это будет дебют в решающем матче мэйджора.
Его соперник определится в полуфинальном противостоянии дебютанта этой стадии турнира британца Кэмерона Норри с шестикратным и действующим победителем Уимблдона сербом Новаком Джоковичем. Этот матч состоится завтра, 8 июля.
«Чемпионат» предлагает читателям предсказать, кто из теннисистов выиграет Уимблдон-2022 в мужском одиночном разряде.
Напомним, Надаль снялся с полуфинала с Кирьосом, потому что проведённое медобследование выявило у испанца 7-миллиметровый разрыв одной из мышц живота.
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