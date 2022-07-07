Онс Жабер стала первой арабкой, вышедшей в финал Уимблдона
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Вторая ракетка мира тунисская теннисистка Онс Жабер стала первой арабкой, которая вышла в финал Уимблдона в одиночном разряде.
27-летняя теннисистка также стала первой африканской женщиной, вышедшей в финал турнира Всеанглийского клуба лаун-тенниса, одержав на предыдущей стадии победу над немкой Татьяной Марией со счётом 6:2, 3:6, 6:1.
Ранее лучшим достижением Жабер на турнирах «Большого шлема» был выход в четвертьфинал, куда она добиралась дважды — на Australian Open — 2020 и Уимблдоне-2021.
За титул на Уимблдоне-2022 ей предстоит сразиться с представительницей Казахстана Еленой Рыбакиной, обыгравшей в полуфинальном матче румынку Симону Халеп. Финал женской части Уимблдона пройдет в субботу, 9 июля.
Новость по темеЖабер вышла в финал Уимблдона, обыграв Марию
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