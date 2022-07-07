Жабер: хочу видеть на турнирах больше игроков из своей страны

Вторая ракетка мира тунисская теннисистка Онс Жабер, вышедшая в финал Уимблдона, рассказала, что хочет видеть на турнирах больше представителей своей страны.
«Я хочу пойти дальше и вдохновить ещё больше людей. Тунис связан с арабским миром и африканским континентом. Он не похож на Европу и многие другие страны. Хочу видеть больше игроков из моей страны, с Ближнего Востока, из Африки. Думаю, что в определённый момент мы недостаточно поверили в свой успех. Сейчас я пытаюсь показать обратное. Надеюсь, люди вдохновятся», — приводит слова Жабер Reuters.
За титул на Уимблдоне-2022 ей предстоит сразиться с представительницей Казахстана Еленой Рыбакиной, обыгравшей в полуфинальном матче румынку Симону Халеп. Финал женской части Уимблдона пройдёт в субботу, 9 июля.
- 7 июля 2022
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