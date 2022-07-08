Кирьос — Надалю: мы все надеемся скоро увидеть тебя здоровым

Австралийский теннисист Ник Кирьос отреагировал на снятие испанца Рафаэля Надаля с полуфинального матча Уимблдона-2022, в котором они должны были встретиться.

«Разные игроки, разные личности. Рафаэль Надаль, я надеюсь, что твоё восстановление идёт хорошо, и мы все надеемся скоро увидеть тебя здоровым. До следующего раза…» — написал Кирьос в соцсетях.

Фото: Соцсети Ника Кирьоса

Ещё накануне в четвертьфинальном матче с Тейлором Фритцем Надаль испытывал проблемы с мышцами живота. Он даже брал медицинский тайм-аут и думал о возможном снятии с матча, но в итоге выиграл на тай-брейке пятого сета. Проведённое 7 июля медобследование выявило у испанца 7-миллиметровый разрыв одной из мышц живота. Надаль попробовал потренироваться, но в итоге решил сняться с турнира.