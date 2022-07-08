Кирьос — Надалю: мы все надеемся скоро увидеть тебя здоровым

Австралийский теннисист Ник Кирьос отреагировал на снятие испанца Рафаэля Надаля с полуфинального матча Уимблдона-2022, в котором они должны были встретиться.
«Разные игроки, разные личности. Рафаэль Надаль, я надеюсь, что твоё восстановление идёт хорошо, и мы все надеемся скоро увидеть тебя здоровым. До следующего раза…» — написал Кирьос в соцсетях.
Фото: Соцсети Ника Кирьоса
Ещё накануне в четвертьфинальном матче с Тейлором Фритцем Надаль испытывал проблемы с мышцами живота. Он даже брал медицинский тайм-аут и думал о возможном снятии с матча, но в итоге выиграл на тай-брейке пятого сета. Проведённое 7 июля медобследование выявило у испанца 7-миллиметровый разрыв одной из мышц живота. Надаль попробовал потренироваться, но в итоге решил сняться с турнира.
- 8 июля 2022
-
00:56
-
00:12
- 7 июля 2022
-
23:25
-
23:04
-
23:02
-
22:12
-
22:08
-
21:51
-
21:43
-
21:40
-
21:12
-
20:55
-
20:39
-
20:13
-
20:00
-
19:52
-
19:26
-
19:15
-
19:09
-
17:58
-
17:39
-
17:24
-
16:21
-
16:07
-
15:37
-
15:29
-
15:08
-
14:48
-
14:03
-
13:00
-
12:40
-
11:37
-
10:51
-
10:17
-
10:04