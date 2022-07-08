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«Не ищу подачек». Фритц — о предложении сыграть в полуфинале Уимблдона вместо Надаля

«Не ищу подачек». Фритц — о предложении сыграть в полуфинале Уимблдона вместо Надаля
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Американский теннисист Тейлор Фритц высказался о снятии испанца Рафаэля Надаля с полуфинала Уимьлдона-2022.

Один из болельщиков написал Фритцу, что было бы справедливо, если бы Надаль снялся накануне и Тейлор вышел в полуфинал.

«Не ищу подачек. Если я не смог его обыграть, то не заслуживаю быть в полуфинале… Всё просто», — ответил Фритц.

Уже накануне в четвертьфинальном матче с Фритцем Надаль испытывал проблемы с мышцами живота. Он даже брал медицинский тайм-аут и думал о возможном снятии с матча, но в итоге выиграл на тай-брейке пятого сета. Проведённое 7 июля медобследование выявило у испанца 7-миллиметровый разрыв одной из мышц живота. Надаль попробовал потренироваться, но в итоге решил сняться с турнира. Его соперник по полуфиналу, австралиец Ник Кирьос, автоматически вышел в финал.

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