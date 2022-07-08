На Уимблдоне обратились к Рафаэлю Надалю, который снялся с турнира перед полуфиналом
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Пресс-служба Уимблдона опубликовала пост в социальных сетях, посвящённый 22-кратному чемпиону турниров «Большого шлема», бывшей первой ракетке мира, испанскому теннисисту Рафаэлю Надалю. Вчера, 7 июля, 36-летний Надаль объявил о снятии с турнира в преддверии полуфинала, который должен был состояться сегодня, 8 июля.
«До новых встреч, Рафа. Желаем тебе скорейшего выздоровления», — отмечается в комментарии пресс-службы Уимблдона.
Соперником Надаля в полуфинале должен был стать 40-я ракетка мира, австралийский теннисист Ник Кирьос. Он без борьбы прошёл в финал. Его соперником станет победитель другого полуфинала, в котором сыграют Новак Джокович (Сербия) и Кэмерон Норри (Британия).
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