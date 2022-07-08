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Тейлор Фритц опубликовал пост после поражения от Рафаэля Надаля в 1/4 Уимблдона

Тейлор Фритц опубликовал пост после поражения от Рафаэля Надаля в 1/4 Уимблдона
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Американский теннисист Тейлор Фритц опубликовал новый пост в соцсетях, после того как проиграл 22-кратному чемпиону турниров «Большого шлема», бывшей первой ракетке мира испанцу Рафаэлю Надалю в четвертьфинале Уимблдонского турнира. 6 июля Надаль победил Фритца со счётом 3:6, 7:5, 3:6, 7:5, 7:6 (10:4).

«Чем ближе подбираешься, чем усерднее трудишься, тем больнее поражение. Я выложился по полной, отдал всё, что у меня есть. Но нужно было больше. Спасибо за любовь и поддержку.

Для меня было большой честью сразиться на центральном корте Уимблдона с Рафаэлем Надалем, кумиром детства. Возвращаюсь к работе. Это только начало», — написал американец.

Напомним, Надаль, выйдя в полуфинал Уимблдона, снялся с турнира. Таким образом, австралиец Ник Кирьос, который должен был стать его соперником, без борьбы вышел в финал.

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