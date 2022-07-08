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Рафаэль Надаль высказался об упущенной возможности собрать «Календарный шлем»

Рафаэль Надаль высказался об упущенной возможности собрать «Календарный шлем»
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22-кратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира, испанский теннисист Рафаэль Надаль, снявшийся с Уимблдона перед полуфиналом, прокомментировал то, что не сможет собрать «Календарный шлем» в 2022 году. Ранее в этом году 36-летний Надаль выиграл Australian Open и «Ролан Гаррос».

«Я никогда не думал о «Календарном шлеме». Я думал о своём повседневном счастье, о своей ежедневной работе. Просто играть ради того, что мне действительно нравится.

Честно говоря, Австралия не была проблемой. У меня не было особых проблем во время турнира. Но я вернулся после длительного периода травм. «Ролан Гаррос» оказался очень требовательным турниром, особенно морально и физически. Но после этого дела пошли лучше. После того, насколько тяжёлым был «Ролан Гаррос», сам факт того, что я был здесь, показывает, насколько важен для меня этот турнир и как сильно я хотел играть здесь», — приводит слова Надаля пресс-служба Уимблдона.

«Мог потерять 2-3 месяца». После снятия с Уимблдона Надаль рассказал о сроках возвращения «Мог потерять 2-3 месяца». После снятия с Уимблдона Надаль рассказал о сроках возвращения

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