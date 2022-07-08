Рафаэль Надаль высказался об упущенной возможности собрать «Календарный шлем»

22-кратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира, испанский теннисист Рафаэль Надаль, снявшийся с Уимблдона перед полуфиналом, прокомментировал то, что не сможет собрать «Календарный шлем» в 2022 году. Ранее в этом году 36-летний Надаль выиграл Australian Open и «Ролан Гаррос».
«Я никогда не думал о «Календарном шлеме». Я думал о своём повседневном счастье, о своей ежедневной работе. Просто играть ради того, что мне действительно нравится.
Честно говоря, Австралия не была проблемой. У меня не было особых проблем во время турнира. Но я вернулся после длительного периода травм. «Ролан Гаррос» оказался очень требовательным турниром, особенно морально и физически. Но после этого дела пошли лучше. После того, насколько тяжёлым был «Ролан Гаррос», сам факт того, что я был здесь, показывает, насколько важен для меня этот турнир и как сильно я хотел играть здесь», — приводит слова Надаля пресс-служба Уимблдона.
Что едят теннисисты в перерывах матчей?
- 8 июля 2022
-
09:06
-
08:51
-
08:44
-
08:19
-
07:53
-
07:27
-
00:56
-
00:12
- 7 июля 2022
-
23:25
-
23:04
-
23:02
-
22:12
-
22:08
-
21:51
-
21:43
-
21:40
-
21:12
-
20:55
-
20:39
-
20:13
-
20:00
-
19:52
-
19:26
-
19:15
-
19:09
-
17:58
-
17:39
-
17:24
-
16:21
-
16:07
-
15:37
-
15:29
-
15:08
-
14:48
-
14:03