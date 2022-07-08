«Так повезло». Мартина Хингис показала фото с трёхлетней дочкой

Пятикратная чемпионка турниров «Большого шлема» в женском одиночном разряде, бывшая первая ракетка мира швейцарка Мартина Хингис опубликовала новую запись в своих социальных сетях. Спортсменка выложила фотографию со своей трёхлетней дочкой Лией.
«Так повезло», — подписала снимок Хингис.
Фото: из личного архива мартины хингис
Отец ребёнка — спортивный врач Харальд Леман. Хингис вышла замуж за Лемана в июле 2018 года.
За карьеру Мартина Хингис завоевала 43 титула в одиночном разряде. Также на её счету 13 титулов «Большого шлема» в парном разряде и семь — в смешанном парном. Швейцарская теннисистка окончательно ушла из спорта в 2017 году, после того как в третий раз объявила об окончании карьеры.
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