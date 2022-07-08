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Мартина Навратилова отреагировала на снятие Рафаэля Надаля с Уимблдона перед полуфиналом

Мартина Навратилова отреагировала на снятие Рафаэля Надаля с Уимблдона перед полуфиналом
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18-кратная чемпионка турниров «Большого шлема» в женском одиночном разряде Мартина Навратилова прокомментировала решение 22-кратного победителя ТБШ Рафаэля Надаля сняться с Уимблдона в преддверии полуфинала. Напомним, Надаль отказался от продолжения выступлений вследствие того, что после четвертьфинала медики обнаружили у него 7-миллиметровый разрыв мышцы живота.

«Мне так обидно за Рафаэля Надаля. Очень жаль, что его тело не позволило ему продолжать борьбу. Его боевой дух не сломить. Надеюсь, он скоро вернётся. Вперёд, чемпион!» — написала Навратилова в своём «твиттере».

Австралиец Ник Кирьос, который должен был стать соперником Надаля в полуфинале, вышел в финал без борьбы. В другом полуфинале сыграют Новак Джокович и Кэмерон Норри.

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