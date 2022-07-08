Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Ник Кирьос благодаря снятию Рафаэля Надаля с Уимблдона установил уникальное достижение

Ник Кирьос благодаря снятию Рафаэля Надаля с Уимблдона установил уникальное достижение
Комментарии

40-я ракетка мира, австралиец Ник Кирьос, который прошёл в финал Уимблдона благодаря снятию с полуфинала 22-кратного чемпиона турниров «Большого шлема», испанца Рафаэля Надаля, установил уникальное достижение. Кирьос стал первым теннисистом в Открытой эре (с 1968 года), который вышел в финал Уимблдона без игры в полуфинале.

На других турнирах «Большого шлема» в Открытой эре подобное случалось дважды: Штеффи Граф вышла в финал US Open 1988 года после снятия Крис Эверт с полуфинала, а Джим Курье попал в финал Australian Open 1992 года после снятия Рихарда Крайчека. Отметим, что и Граф, и Курье тогда стали чемпионами этих турниров.

Напомним, в другом полуфинале Уимблдона-2022 сыграют Новак Джокович и Кэмерон Норри. Матч состоится сегодня, 8 июля.

«Мог потерять 2-3 месяца». После снятия с Уимблдона Надаль рассказал о сроках возвращения «Мог потерять 2-3 месяца». После снятия с Уимблдона Надаль рассказал о сроках возвращения

Что едят теннисисты в перерывах матчей?

Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022