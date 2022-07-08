Ник Кирьос благодаря снятию Рафаэля Надаля с Уимблдона установил уникальное достижение

40-я ракетка мира, австралиец Ник Кирьос, который прошёл в финал Уимблдона благодаря снятию с полуфинала 22-кратного чемпиона турниров «Большого шлема», испанца Рафаэля Надаля, установил уникальное достижение. Кирьос стал первым теннисистом в Открытой эре (с 1968 года), который вышел в финал Уимблдона без игры в полуфинале.
На других турнирах «Большого шлема» в Открытой эре подобное случалось дважды: Штеффи Граф вышла в финал US Open 1988 года после снятия Крис Эверт с полуфинала, а Джим Курье попал в финал Australian Open 1992 года после снятия Рихарда Крайчека. Отметим, что и Граф, и Курье тогда стали чемпионами этих турниров.
Напомним, в другом полуфинале Уимблдона-2022 сыграют Новак Джокович и Кэмерон Норри. Матч состоится сегодня, 8 июля.
Что едят теннисисты в перерывах матчей?
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