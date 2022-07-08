Алекс Корретха объяснил, почему снятие Рафаэля Надаля с Уимблдона — правильное решение

Двукратный финалист «Ролан Гаррос», бывшая вторая ракетка мира, испанец Алекс Корретха объяснил, почему считает правильным решение 22-кратного чемпиона ТБШ Рафаэля Надаля сняться с «Уимблдона» перед полуфиналом с Ником Кирьосом. Напомним, медики диагностировали у Надаля 7-миллиметровый разрыв мыщцы живота.

«Жаль, да, но, честно говоря, это было ожидаемо. Он так упорно сражался, чтобы победить Тейлора Фрица, но сегодня он попытался и понял, что у него нет шансов соревноваться на самом высоком уровне, чтобы победить Кирьоса и, скорее всего, Джоковича, ну или Норри, в финале.

Для него играть два матча в таких обстоятельствах было бы очень сложно. Понимаю, ему трудно было принять решение, но я думаю, что это разумное решение, потому что, если не можешь играть на своём высшем уровне, выиграть «Шлем» почти что невозможно», — приводит слова Корретхи Eurosport.

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