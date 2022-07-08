Новак Джокович — Кэмерон Норри: текстовая онлайн-трансляция матча полуфинала Уимблдона

Сегодня, 8 июля, в Лондоне состоится матч полуфинала Уимблдона-2022, в котором сыграют третья ракетка мира, серб Новак Джокович и 12-й номер мужского мирового рейтинга, представитель Британии Кэмерон Норри. Матч начнётся приблизительно в 17:00 мск (и не ранее 16:30 мск).

На пути к полуфиналу Джокович обыграл таких теннисистов, как Квон Сон У (Республика Корея), Танаси Коккинакис (Австралия), Миомир Кецманович (Сербия), Тим ван Рейтховен (Нидерланды) и Янник Синнер (Италия). Соперниками Норри были Пабло Андухар (Испания), Хауме Мунар (Испания), Стив Джонсон (США), Томми Пол (США) и Давид Гоффен (Бельгия).

«Чемпионат» проведёт прямую текстовую трансляцию противостояния:

Текстовая онлайн-трансляция матча Новак Джокович — Кэмерон Норри в полуфинале Уимблдона-2022.

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