Новак Джокович — Кэмерон Норри: текстовая онлайн-трансляция матча полуфинала Уимблдона

Сегодня, 8 июля, в Лондоне состоится матч полуфинала Уимблдона-2022, в котором сыграют третья ракетка мира, серб Новак Джокович и 12-й номер мужского мирового рейтинга, представитель Британии Кэмерон Норри. Матч начнётся приблизительно в 17:00 мск (и не ранее 16:30 мск).
На пути к полуфиналу Джокович обыграл таких теннисистов, как Квон Сон У (Республика Корея), Танаси Коккинакис (Австралия), Миомир Кецманович (Сербия), Тим ван Рейтховен (Нидерланды) и Янник Синнер (Италия). Соперниками Норри были Пабло Андухар (Испания), Хауме Мунар (Испания), Стив Джонсон (США), Томми Пол (США) и Давид Гоффен (Бельгия).
«Чемпионат» проведёт прямую текстовую трансляцию противостояния:
Текстовая онлайн-трансляция матча Новак Джокович — Кэмерон Норри в полуфинале Уимблдона-2022.
Что едят теннисисты в перерывах матчей?
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