Энди Маррей оценил шансы Кэмерона Норри в полуфинале с Новаком Джоковичем на Уимблдоне

Трёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира, британец Энди Маррей рассказал об ожиданиях от полуфинала Уимблдона, в котором 20-кратный победитель ТБШ, серб Новак Джокович сыграет с 12-й ракеткой мира, британцем Кэмероном Норри. Матч Джокович — Норри состоится сегодня, 8 июля.
«У Новака был очень тяжёлый матч с Янником Синнером, чего, я думаю, мало кто ожидал. Он прошёл через это, но ему было тяжело. А Кэм прямо сейчас находится рядом с такими парнями, как Синнер, с точки зрения рейтинга и результатов. Будет упорная борьба.
Новак побеждал здесь шесть раз, несколько раз был в финале. Я не думаю, что он проигрывал здесь с 2017 года, и то тогда он был травмирован. Сделать это [победить Джоковича] невероятно трудно, но в случае с Кэмом можно гарантировать, что он обеспечит себе наилучшие шансы победить. Он будет бороться за каждое очко, и будет бороться очень жёстко. Легко с ним не бывает никому», — приводит слова Маррея Evening Standard.
Что едят теннисисты в перерывах матчей?
- 8 июля 2022
-
11:47
-
11:02
-
10:02
-
09:21
-
09:06
-
08:51
-
08:44
-
08:19
-
07:53
-
07:27
-
00:56
-
00:12
- 7 июля 2022
-
23:25
-
23:04
-
23:02
-
22:12
-
22:08
-
21:51
-
21:43
-
21:40
-
21:12
-
20:55
-
20:39
-
20:13
-
20:00
-
19:52
-
19:26
-
19:15
-
19:09
-
17:58
-
17:39
-
17:24
-
16:21
-
16:07
-
15:37