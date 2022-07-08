Энди Маррей оценил шансы Кэмерона Норри в полуфинале с Новаком Джоковичем на Уимблдоне

Трёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира, британец Энди Маррей рассказал об ожиданиях от полуфинала Уимблдона, в котором 20-кратный победитель ТБШ, серб Новак Джокович сыграет с 12-й ракеткой мира, британцем Кэмероном Норри. Матч Джокович — Норри состоится сегодня, 8 июля.

«У Новака был очень тяжёлый матч с Янником Синнером, чего, я думаю, мало кто ожидал. Он прошёл через это, но ему было тяжело. А Кэм прямо сейчас находится рядом с такими парнями, как Синнер, с точки зрения рейтинга и результатов. Будет упорная борьба.

Новак побеждал здесь шесть раз, несколько раз был в финале. Я не думаю, что он проигрывал здесь с 2017 года, и то тогда он был травмирован. Сделать это [победить Джоковича] невероятно трудно, но в случае с Кэмом можно гарантировать, что он обеспечит себе наилучшие шансы победить. Он будет бороться за каждое очко, и будет бороться очень жёстко. Легко с ним не бывает никому», — приводит слова Маррея Evening Standard.

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