Из-за снятия Рафаэля Надаля на Уимблдоне поменяли расписание

Организаторы Уимблдона изменили расписание игрового дня, после того как 22-кратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира, испанец Рафаэль Надаль снялся с турнира перед полуфиналом. Изначально первым запуском на центральном корте должны были сыграть другие полуфиналисты в мужском одиночном разряде Новак Джокович и Кэмерон Норри, однако их матч сдвинули вторым в очередь.

Также сегодня состоятся оба полуфинала в женском парном разряде

Уимблдон-2022. Расписание игрового дня на 8 июля (мск, не ранее)

15:30 — Людмила Киченок/Елена Остапенко (Украина/Латвия) — Барбора Крейчикова/Катержина Синякова (Чехия/Чехия)

17:00 — Новак Джокович (Сербия) — Кэмерон Норри (Британия)

19:00 — Элисе Мертенс/Чжан Шуай (Бельгия/Китай) — Даниэль Коллинз/Дезире Кравчик (США/США)

Что едят теннисисты в перерывах матчей?