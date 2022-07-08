Из-за снятия Рафаэля Надаля на Уимблдоне поменяли расписание

Организаторы Уимблдона изменили расписание игрового дня, после того как 22-кратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира, испанец Рафаэль Надаль снялся с турнира перед полуфиналом. Изначально первым запуском на центральном корте должны были сыграть другие полуфиналисты в мужском одиночном разряде Новак Джокович и Кэмерон Норри, однако их матч сдвинули вторым в очередь.
Также сегодня состоятся оба полуфинала в женском парном разряде
Уимблдон-2022. Расписание игрового дня на 8 июля (мск, не ранее)
15:30 — Людмила Киченок/Елена Остапенко (Украина/Латвия) — Барбора Крейчикова/Катержина Синякова (Чехия/Чехия)
17:00 — Новак Джокович (Сербия) — Кэмерон Норри (Британия)
19:00 — Элисе Мертенс/Чжан Шуай (Бельгия/Китай) — Даниэль Коллинз/Дезире Кравчик (США/США)
Что едят теннисисты в перерывах матчей?
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