Шамиль Тарпищев оценил шансы российских теннисистов сыграть на US Open

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев рассказал, что думает о шансах российских теннисистов выступить на Открытом чемпионате США. Напомним, российские и белорусские игроки отстранены от Уимблдона решением организаторов турнира.

По словам Тарпищева, пока никому не отказывали в визе.

«Пока ни у кого проблем нет, как это было в прошлом году. Приходится идти по сложным правилам, которые устанавливаются для получения визы, но что поделать — это рабочие моменты. Пока никому не отказывали, все должны выступить», — цитирует его ТАСС.

US Open пройдёт с 29 августа по 11 сентября. Действующим чемпионом турнира у мужчин является первая ракетка мира, россиянин Даниил Медведев, у женщин — 19-летняя британка Эмма Радукану.

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