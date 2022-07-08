Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Шамиль Тарпищев оценил шансы российских теннисистов сыграть на US Open

Шамиль Тарпищев оценил шансы российских теннисистов сыграть на US Open
Комментарии

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев рассказал, что думает о шансах российских теннисистов выступить на Открытом чемпионате США. Напомним, российские и белорусские игроки отстранены от Уимблдона решением организаторов турнира.

По словам Тарпищева, пока никому не отказывали в визе.

«Пока ни у кого проблем нет, как это было в прошлом году. Приходится идти по сложным правилам, которые устанавливаются для получения визы, но что поделать — это рабочие моменты. Пока никому не отказывали, все должны выступить», — цитирует его ТАСС.

US Open пройдёт с 29 августа по 11 сентября. Действующим чемпионом турнира у мужчин является первая ракетка мира, россиянин Даниил Медведев, у женщин — 19-летняя британка Эмма Радукану.

«Из Москвы с любовью». После выхода Рыбакиной в финал боссам Уимблдона намекают на карму «Из Москвы с любовью». После выхода Рыбакиной в финал боссам Уимблдона намекают на карму

Что едят теннисисты в перерывах матчей?

Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022