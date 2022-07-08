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Симона Халеп обратилась к Елене Рыбакиной после поражения от неё в полуфинале Уимблдона

Симона Халеп обратилась к Елене Рыбакиной после поражения от неё в полуфинале Уимблдона
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Двукратная победительница турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира, румынка Симона Халеп обратилась к 23-му номеру рейтинга WTA Елене Рыбакиной, представляющей Казахстан. Вчера, 7 июля, Халеп со счётом 3:6, 3:6 проиграла Рыбакиной в полуфинале Уимблдона.

Симона признала, что Елена оказалась слишком сильна для неё.

«Я благодарна за то, что мне удалось прибавить после «Ролан Гаррос». Я стала сильнее и оказалась в состоянии играть лучше. Я верю в свой прогресс и путь, которым иду.

Поздравляю, Елена, ты оказалась слишком сильна для меня. Спасибо всем, кто болел за меня и поддерживал. Вы побуждали меня выкладываться на все сто. И большое спасибо моей потрясающей команде. Я так благодарна, что вы рядом.

Знаю, я на верном пути. Увидимся через год, Уимблдон», — написала румынка в своих соцсетях.

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