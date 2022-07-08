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Эксперт назвал примерные сроки восстановления Рафаэля Надаля, который снялся с Уимблдона

Эксперт назвал примерные сроки восстановления Рафаэля Надаля, который снялся с Уимблдона
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Доктор Карлос Гуанче, специалист по артроскопии тазобедренного сустава и спортивной медицине в Ортопедическом институте Южной Калифорнии, рассказал, через какой промежуток времени 22-кратный чемпион турниров «Большого шлема» Рафаэль Надаль может восстановиться после травмы. Напомним, у Надаля, который снялся с Уимблдона перед полуфиналом с Ником Кирьосом, диагностировали 7-миллиметровый разрыв мышцы живота.

«Во многих случаях на восстановление достаточно шести недель. Однако в некоторых случаях необходимо восстановить разрыв, если есть повреждения помимо того 7-миллиметрового разрыва, который обсуждался в СМИ. В этих случаях восстановление может занять от трёх до шести месяцев», — приводит слова эксперта Insider.

«Мог потерять 2-3 месяца». После снятия с Уимблдона Надаль рассказал о сроках возвращения «Мог потерять 2-3 месяца». После снятия с Уимблдона Надаль рассказал о сроках возвращения

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