Эксперт назвал примерные сроки восстановления Рафаэля Надаля, который снялся с Уимблдона

Доктор Карлос Гуанче, специалист по артроскопии тазобедренного сустава и спортивной медицине в Ортопедическом институте Южной Калифорнии, рассказал, через какой промежуток времени 22-кратный чемпион турниров «Большого шлема» Рафаэль Надаль может восстановиться после травмы. Напомним, у Надаля, который снялся с Уимблдона перед полуфиналом с Ником Кирьосом, диагностировали 7-миллиметровый разрыв мышцы живота.
«Во многих случаях на восстановление достаточно шести недель. Однако в некоторых случаях необходимо восстановить разрыв, если есть повреждения помимо того 7-миллиметрового разрыва, который обсуждался в СМИ. В этих случаях восстановление может занять от трёх до шести месяцев», — приводит слова эксперта Insider.
Что едят теннисисты в перерывах матчей?
- 8 июля 2022
-
16:25
-
16:01
-
15:55
-
15:26
-
14:00
-
13:13
-
13:00
-
12:52
-
12:26
-
11:47
-
11:02
-
10:02
-
09:21
-
09:06
-
08:51
-
08:44
-
08:19
-
07:53
-
07:27
-
00:56
-
00:12
- 7 июля 2022
-
23:25
-
23:04
-
23:02
-
22:12
-
22:08
-
21:51
-
21:43
-
21:40
-
21:12
-
20:55
-
20:39
-
20:13
-
20:00
-
19:52