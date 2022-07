Надаль не закончил либо пропустил 16 ТБШ, но он впереди Федерера и Джоковича по титулам

22-кратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая ракетка мира, испанец Рафаэль Надаль по тем или иным причинам не закончил либо пропустил 16 турниров «Большого шлема» за карьеру. Несмотря на это, по количеству титулов на ТБШ он является рекордсменом, опережая в том числе Роджера Федерера и Новака Джоковича, у которых по 20 титулов на мэйджорах.

ТБШ, на которые Надаль не заявлялся, и причина:

«Ролан Гаррос» 2003 года — локоть

«Ролан Гаррос» 2004 года — ладьевидная кость

Уимблдон 2004 года — ладьевидная кость

Australian Open 2006 года — стопа

Уимблдон 2009 года — колено

US Open 2012 года — колено

Australian Open 2013 года — желудочная инфекция

US Open 2014 года — кисть

Уимблдон 2016 года — кисть

Уимблдон 2021 года — стопа

US Open 2021 года — стопа

ТБШ, с которых Надаль снимался по ходу матча:

Australian Open 2010 года — колено

Australian Open 2018 года — подвздошно-поясничная мышца

US Open 2018 года — колено

ТБШ, с которых Надаль снимался между матчами:

«Ролан Гаррос» 2016 года — кисть

Уимблдон 2022 года — мышца живота

