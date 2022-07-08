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Светлана Кузнецова обратилась к Халеп после поражения Симоны от Рыбакиной в 1/2 Уимблдона

Светлана Кузнецова обратилась к Халеп после поражения Симоны от Рыбакиной в 1/2 Уимблдона
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Двукратная победительница турниров «Большого шлема», бывшая вторая ракетка мира, россиянка Светлана Кузнецова обратилась к другой двукратной чемпионке мэйджоров, бывшему лидеру рейтинга WTA, румынке Симоне Халеп. Вчера, 7 июля, Халеп в полуфинале Уимблдонского турнира со счётом 3:6, 3:6 проиграла 23-й ракетке мира Елене Рыбакиной, выступающей за Казахстан.

«Ты классная, Симо. Дальше будет намного лучше. Удачи», — написала Кузнецова в комментариях под постом Халеп в соцсетях.

В финале Уимблдонского турнира соперницей Елены Рыбакиной станет вторая ракетка мира Онс Жабер, представляющая Тунис. Этот матч состоится завтра, 9 июля.

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