Ник Кирьос рассказал, какое сообщение написал ему Новак Джокович на Уимблдоне

40-я ракетка мира австралиец Ник Кирьос рассказал, какое сообщение прислал ему 20-кратный чемпион турниров «Большого шлема» Новак Джокович в ходе Уимблдона 2022 года. По словам Кирьоса, Джокович ему ещё в начале недели написал, что надеется увидеться в воскресенье, имея в виду выход в финал турнира. Напомним, Ник уже вышел в финал, после того как Рафаэль Надаль снялся перед полуфиналом из-за травмы, а Новак в своём полуфинале сыграет с британцем Кэмероном Норри.

«На самом деле мы теперь переписываемся в личных сообщениях и всё такое. Это действительно странно. Например, в начале недели он сказал: «Надеюсь, увидимся в воскресенье».

У нас определённо что-то вроде «романа», и это странно. Я думаю, все знают, что какое-то время не было никакой любви. Считаю, это было полезно для спорта. Всякий раз, как мы играли друг с другом, возникала шумиха. Это было интересно для СМИ, людей, которые смотрели.

Я чувствовал, что был чуть ли не единственным игроком, кто мог бы заступиться за него во всей этой драме на Открытом чемпионате Австралии», — приводит слова Кирьоса Daily Express.

Напомним, на Australian Open Кирьос высказывался в поддержку не желающего прививаться Джоковича, которого со скандалом депортировали из страны.

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