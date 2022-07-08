Ник Кирьос рассказал, какое сообщение написал ему Новак Джокович на Уимблдоне

40-я ракетка мира австралиец Ник Кирьос рассказал, какое сообщение прислал ему 20-кратный чемпион турниров «Большого шлема» Новак Джокович в ходе Уимблдона 2022 года. По словам Кирьоса, Джокович ему ещё в начале недели написал, что надеется увидеться в воскресенье, имея в виду выход в финал турнира. Напомним, Ник уже вышел в финал, после того как Рафаэль Надаль снялся перед полуфиналом из-за травмы, а Новак в своём полуфинале сыграет с британцем Кэмероном Норри.
«На самом деле мы теперь переписываемся в личных сообщениях и всё такое. Это действительно странно. Например, в начале недели он сказал: «Надеюсь, увидимся в воскресенье».
У нас определённо что-то вроде «романа», и это странно. Я думаю, все знают, что какое-то время не было никакой любви. Считаю, это было полезно для спорта. Всякий раз, как мы играли друг с другом, возникала шумиха. Это было интересно для СМИ, людей, которые смотрели.
Я чувствовал, что был чуть ли не единственным игроком, кто мог бы заступиться за него во всей этой драме на Открытом чемпионате Австралии», — приводит слова Кирьоса Daily Express.
Напомним, на Australian Open Кирьос высказывался в поддержку не желающего прививаться Джоковича, которого со скандалом депортировали из страны.
Что едят теннисисты в перерывах матчей?
- 8 июля 2022
-
16:25
-
16:01
-
15:55
-
15:26
-
14:00
-
13:13
-
13:00
-
12:52
-
12:26
-
11:47
-
11:02
-
10:02
-
09:21
-
09:06
-
08:51
-
08:44
-
08:19
-
07:53
-
07:27
-
00:56
-
00:12
- 7 июля 2022
-
23:25
-
23:04
-
23:02
-
22:12
-
22:08
-
21:51
-
21:43
-
21:40
-
21:12
-
20:55
-
20:39
-
20:13
-
20:00
-
19:52