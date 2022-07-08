Ник Кирьос: это не тот способ, за счёт которого мне хотелось попасть в финал

Австралийский теннисист Ник Кирьос, занимающий 40-е место в рейтинге ATP, рассказал, что чувствует после автоматического прохода в финал Уимблдона-2022. В 1/2 финала его соперником должен был стать Рафаэль Надаль, однако за день до матча испанец снялся с турнира в результате травмы.

«Это не тот способ, за счёт которого мне хотелось попасть в финал. Как игрок я действительно ждал этого матча. Мы по разу выиграли друг у друга на этом турнире. Я действительно хотел посмотреть, как пройдет третья глава нашего противостояния. Очевидно, никогда не хочется видеть травмированным такого важного для спорта человека, как Рафаэль Надаль», — приводит слова Кирьоса The Sydney Morning Herald.

Ник Кирьос и Рафаэль Надаль встречались на Уимблдоне два раза: в 2014 году в 1/8 финала победу одержал австралиец, а в 2019 году испанец в матче второго круга турнира взял реванш.