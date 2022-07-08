Первый тренер рассказала о главных козырях Елены Рыбакиной в финале Уимблдона

Евгения Куликовская, первый тренер теннисистки Елены Рыбакиной, представляющей Казахстан, рассказала о сильных качествах своей воспитанницы в предстоящем финале Уимблдонского турнира в женском одиночном разряде.

В решающем матче за титул «Большого шлема» Рыбакина встретится с другой дебютанткой финальной стадии мэйджоров — представительницей Туниса Онс Жабер.

«Я считаю, что её длинные руки, длинные ноги – сильные качества. У неё хорошо работает голова, что очень важно для тенниса. И у неё есть характер. Она, конечно, не эмоциональна, но на самом деле упирается и бьётся до конца», – приводит слова Куликовской телеканал «Мир 24».

Финальный матч Уимблдонского турнира между Рыбакиной и Жабер состоится в субботу, 9 июля.