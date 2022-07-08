Алекс Фергюсон и Уэйн Руни присутствуют на полуфинале Джокович — Норри на Уимблдоне

Знаменитый тренер английского футбольного клуба «Манчестер Юнайтед» сэр Алекс Фергюсон и его не менее известный многолетний подопечный Уэйн Руни посетили полуфинальный матч Уимблдонского теннисного турнира между сербом Новаком Джоковичем и британцем Кэмероном Норри.

Фото: Соцсети Уимблдона

Третья ракетка мира Джокович возглавляет посев Уимблдона. Новак – шестикратный и действующий победитель травяного мэйджора. Норри – девятая ракетка соревнований. Кэмерон впервые играет в полуфинале Уимблдона. Ранее его лучшим достижением на всех турнирах «Большого шлема» был выход в третий круг.

Фото: Соцсети Уимблдона

Первый сет остался за Норри – 6:2. Во второй партии счёт пока 3:2 в пользу Джоковича. В финале победитель этого матча сыграет с австралийцем Ником Кирьосом, чей соперник испанец Рафаэль Надаль отказался от выступления в полуфинале из-за травмы.