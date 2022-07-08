Муратоглу объяснил, почему Халеп проиграла Рыбакиной в полуфинале Уимблдона-2022

Тренер Патрик Муратоглу, под руководством которого последние три месяца работает румынская теннисистка Симона Халеп, прокомментировал поражение своей подопечной от представительницы Казахстана Елены Рыбакиной в полуфинале Уимблдона.

«Конечно, всегда трудно проигрывать, находясь в двух матчах от титула «Большого шлема», но у неё просто не было шансов против очень сильной соперницы, которая провела почти идеальный матч. Но наш дух по-прежнему силён. Это поражение ничего не меняет с точки зрения процесса. Симона очень устала физически и эмоционально после четырёх подряд недель турниров. Это было долго. Марафон близился к завершению, и она изо всех сил пыталась найти ресурсы, необходимые для контратаки сильного соперника.

Предвидел ли я, что так будет? Нет, но я чувствовал, что Уимблдон становится тяжёлым для неё в эмоциональном плане. Именно из-за усталости она не смогла найти необходимые ресурсы для ответа. Ресурсы у неё есть, и их много. С тактической точки зрения, у неё были варианты, но она просто была не в состоянии их рассмотреть. Её подача стала хуже, даже несмотря на то, что её статистика по этому показателю намного лучше, чем раньше. Это типичный процесс, когда ты устал: ты не можешь найти в себе силы пробовать что-то новое и возвращаешься к тому, что делал раньше», — приводит слова Муратоглу Tennis Majors.