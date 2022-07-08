Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Джокович обыграл Норри и будет защищать титул в финале Уимблдона

Джокович обыграл Норри и будет защищать титул в финале Уимблдона
Комментарии

Сербский теннисист Новак Джокович вышел в финал Уимблдонского турнира. В полуфинале первый сеяный Джокович одержал волевую победу над девятой ракеткой соревнований британцем Кэмероном Норри со счётом 2:6, 6:3, 6:2, 6:4. Встреча продолжалась 2 часа 34 минуты.

Джокович 13 раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал пять из 17 брейк-пойнтов. Норри подал семь эйсов, допустил три двойные ошибки и реализовал три брейк-пойнта.

«Чемпионат» вёл текстовую онлайн-трансляцию полуфинального матча Джокович – Норри на Уимблдоне.

Шестикратный и действующий чемпион Уимблдона Джокович в финале сыграет с австралийцем Ником Кирьосом, чей соперник испанец Рафаэль Надаль отказался от выступления в полуфинале из-за травмы.

Норри впервые сыграл в полуфинале Уимблдона. Ранее его лучшим достижением на всех турнирах «Большого шлема» был выход в третий круг.

Уимблдон (м). 1/2 финала
08 июля 2022, пятница. 17:20 МСК
Новак Джокович
3
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович
Окончен
3 : 1
1 2 3 4 5
             
2 		6 6 6  
6 		3 2 4  
             
Кэмерон Норри
12
Великобритания
Кэмерон Норри
К. Норри
Джокович огорчил британцев – он в финале Уимблдона! Турнирные расклады и сетка Джокович огорчил британцев – он в финале Уимблдона! Турнирные расклады и сетка
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022