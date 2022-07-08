Новак Джокович вышел в 32-й финал турниров «Большого шлема», установив мировой рекорд

Одержав победу над британцем Кэмероном Норри со счётом 2:6, 6:3, 6:2, 6:4 в полуфинале Уимблдона, сербский теннисист Новак Джокович вышел в свой 32-й финал турниров «Большого шлема», что является мировым рекордом. У швейцарца Роджера Федерера 31 подобный успех за карьеру (20 побед + 11 поражений), а у испанца Рафаэля Надаля – 30 (22 титула + 8 поражений).

За 21-й титул «Большого шлема» шестикратный и действующий чемпион британского мэйджора Джокович сыграет с австралийцем Ником Кирьосом, чей соперник по полуфиналу Надаль отказался от выступления из-за травмы. Кирьос никогда ранее не добирался до финала турниров «Большого шлема».

Финал Джокович — Кирьос пройдёт на Центральном корте Уимблдона в воскресенье, 10 июля.