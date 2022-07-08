Новак Джокович выиграл 27-й матч подряд на траве
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Финалист Уимблдонского турнира 2022 года сербский теннисист Новак Джокович, одержав победу в полуфинале над британцем Кэмероном Норри, выиграл 27-й матч подряд на травяном покрытии. При этом все победы были добыты на травяном турнире «Большого шлема». Напомним, что Джокович завоевал титулы в 2018, 2019 и 2021 годах, а в 2020-м турнир не проводился из-за коронавируса.
За титул шестикратный и действующий чемпион британского мэйджора Джокович сыграет с австралийцем Ником Кирьосом, чей соперник по полуфиналу Надаль отказался от выступления из-за травмы. Кирьос никогда ранее не добирался до финала турниров «Большого шлема».
Финал Джокович — Кирьос пройдёт на Центральном корте Уимблдона в воскресенье, 10 июля.
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